Borrell admet preocupació per l'amnistia: "Els qui coneixen la meva trajectòria es poden imaginar què penso"

BRUSSEL·LES, 13 nov. (EUROPA PRESS) -

L'alt representant de la Unió Europea per a Política Exterior, Josep Borrell, ha admès aquest dilluns "preocupació" respecte als acords assolits pel PSOE amb Junts i ERC per a una llei d'amnistia que faciliti la reelecció de Pedro Sánchez com a president del Govern central.

"Aquí i ara no és el moment però tots els que em coneixen a Espanya i saben la meva trajectòria personal i política es poden imaginar què penso", ha assegurat en una roda de premsa a Brussel·les després de la reunió de ministres d'Exteriors de la UE.