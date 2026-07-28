Borràs sosté que l'indult del Govern central és només "un punt i a part" per a la seva honorabilitat

Glòria Sánchez - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 28 jul. (EUROPA PRESS) -
L'expresidenta del Parlament i de Junts, Laura Borràs, ha sostingut que l'indult del Govern central pel qual se li commutarà la seva pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia per una altra de 2 anys "no és un punt final, sinó un punt i a part" en la lluita per la seva honorabilitat.
"El malson no finalitzarà fins que un tribunal determini que no només la sentència sinó tot el procés judicial que he patit és una gran injustícia", ha sostingut en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
També ha lamentat que malgrat no haver d'entrar a presó sense haver comès cap delicte, segons ella, es mantingui la inhabilitació de 13 anys per exercir qualsevol càrrec electe.
"Afortunadament, cap tribunal ni cap govern espanyol pot determinar el meu compromís amb la independència de Catalunya", ha assenyalat l'expresidenta de la Cambra catalana.
En aquest sentit, ha remarcat que encara que Espanya la mantingui inhabilitada per a la política institucional, moltíssima gent la "habilita cada dia per a la política activa amb el suport i el desig explícit que segueixi implicada en aquesta tasca".