Borràs sobre la ruptura de Junts amb el PSOE: "S'ha vist que és un camí que no té retorn"

BARCELONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -
L'expresidenta de Junts i directora de la seva fundació Fundem La República, Laura Borràs, ha valorat aquest dimecres la ruptura del partit amb el PSOE: "S'ha vist que és un camí que no té retorn", i veu l'auge d'Aliança Catalana (AC) com una conseqüència de la repressió a l'independentisme, textualment.
En una entrevista de 2 Cat i Ràdio 4 recollida per Europa Press, ha explicat que l'acord de Junts amb el PSOE per investir el president espanyol, Pedro Sánchez, es va veure en el seu moment com "una oportunitat", però que ara s'ha comprovat que aquest acord no porta enlloc, segons ella.
Preguntada per si aquesta decisió de trencar amb el PSOE la pot afectar en l'àmbit personal --va demanar l'indult després de la condemna per la seva gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre el 2013 i el 2018--, ha expressat que ella "sempre" ha demanat que aquesta qüestió quedés al marge de les negociacions.
"REPRESSIÓ" A L'INDEPENDENTISME
Sobre AC, ha considerat l'auge del partit de Sílvia Orriols com una conseqüència de la "repressió" a l'independentisme.
"Enmig d'aquest context hi ha molta ràbia, molta sensació d'ira, més o menys continguda. És evident que en aquests entorns apareixen suposades solucions i que molt probablement quan algú ofereix respostes simples a problemes molt complexos és que probablement no hi haurà aquestes respostes", ha dit.