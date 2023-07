Borràs reitera les condicions de Junts per a una investidura i avisa que no les rebaixaran

Insisteix en la direcció estratègica dins l'independentisme, la unitat a Madrid i el diàleg sobre l'amnistia i el referèndum

BARCELONA, 25 jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha reiterat les exigències del partit per a una investidura del candidat socialista i president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, i ha avisat: "No hem vingut a rebaixar res".

Preguntada per si Junts ha fixat les condicions per a una possible investidura en una entrevista a TV3 d'aquest dimarts recollida per Europa Press, ha respost que són: la direcció estratègica de l'independentisme, la unitat d'aquestes forces a Madrid i una taula de negociació que abordi l'amnistia i l'autodeterminació.

Per Borràs, aquestes condicions són les mateixes que han defensat sempre: "És el que va fer que no votéssim Pedro Sánchez en dues ocasions, precisament perquè es negava a afrontar aquest problema polític".

"Hem vingut a aconseguir-ho tot. Faríem malament de començar una negociació rebaixant res. Els nostres punts han estat molt clars des del principi", ha defensat.

Borràs ha convingut que l'independentisme és qui pot donar governabilitat a l'Estat i, interpel·lada sobre si això condiciona la seva posició en una investidura, ha valorat que és "Sánchez qui té l'obligació de desbloquejar la via política".

"CONTACTES POSTELECTORALS"

Ha parlat de "contactes postelectorals" amb el PSOE, que ha dit que sap a través de quines vies ha d'impulsar les negociacions per a la investidura, i ha demanat màxima discreció.

En aquest mateix sentit s'ha expressat preguntada per la designació de l'exdiputat Jaume Asens com a encarregat de la negociació per Sumar.

GRUP INDEPENDENTISTA AL CONGRÉS

La presidenta de Junts ha assegurat que la seva formació ha proposat "sempre" que els independentistes conformessin un grup conjunt al Congrés, ja que, a parer seu, els hauria pogut donar la clau i fer-los forts, i ha lamentat que els republicans se n'haguessin desmarcat.

Ni els de Borràs ni els republicans han aconseguit en les eleccions de diumenge el percentatge de vot necessari per poder formar un grup parlamentari propi, amb la qual cosa hauran de buscar fórmules per no acabar en el grup mixt.

Ha dit que no ha parlat "sobre aquesta qüestió amb ningú de la direcció d'ERC", si bé s'ha obert a explorar totes les possibilitats i ha opinat que el grup conjunt podria ser una bona manera de treballar.

PUIGDEMONT

Sobre si abordaran la situació de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, en les negociacions d'una investidura, ha insistit a posar "el país per davant del partit" i d'interessos personals, ha dit.

I respecte a la petició de la Fiscalia a l'instructor del procés, Pablo Llarena, que reactivi les euroordres contra Puigdemont i l'exconseller Toni Comín, ha criticat que --textualment-- l'Estat fa política i ha resolt: "Tots sabem la Fiscalia de qui depèn".