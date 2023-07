Borràs reafirma que Junts no investirà un president "que no abordi la solució al conflicte"

BARCELONA, 24 jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha reafirmat aquest dilluns que Junts no investirà "cap president de l'Estat espanyol que no abordi la solució del conflicte polític amb Catalunya, i això passa per abordar l'amnistia i l'autodeterminació".

"Si ha d'arribar l'hora de la política, ha d'arribar l'hora d'abordar el que no es pot dir problema català, perquè no volem ser un problema, volem ser una solució" a través de mesures democràtiques i polítiques, ha dit Borràs en una entrevista a Telecinco recollida per Europa Press.

Preguntada per si Junts optaria per una repetició electoral abans que donar suport a una investidura de Sánchez, Borràs ha replicat que "això ho decidirà Pedro Sánchez, que tindrà el problema català a la taula", i ha exigit no traslladar aquesta responsabilitat a la seva formació.

Sobre si un rebuig de Junts a Sánchez podria facilitar un govern del PP, ha replicat que "és difícil superar el govern que s'ha dit el més progressista de la història, amb espies patriòtics, policia patriòtica i una cúpula judicial defensant la unitat d'Espanya gairebé per sobre dels principis bàsics de la justícia".

"Deien que Carles Puigdemont era una anècdota, veurem si sabran fer de l'anècdota, categoria", ha dit Borràs, en referència a les declaracions de Sánchez en campanya en les quals va assegurar que Puigdemont era un problema fa cinc anys i que ara és una anècdota, segons ell.