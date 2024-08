Borràs qualifica de patriota i exemplar al mosso detingut del pla per localitzar a Puigdemont

BARCELONA, 8 ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha qualificat de "patriota i mosso exemplar" a l'agent detingut aquest dijous en el marc del dispositiu per localitzar a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

En un missatge a 'X' recollit per Europa Press, Borràs ha dit que "un dels mossos lleials a la Presidència de la Generalitat en l'exili ha estat detingut pels qui actuen de policia judicial".

"Han desplegat una recerca que ja voldríem per delinqüents perillosos, no per a un diputat del Parlament", ha destacat.

Fonts policials han explicat a Europa Press que l'agent està vinculat al cotxe amb el qual Puigdemont ha marxat després del seu discurs a Barcelona durant l'acte públic de rebuda que se li ha organitzat.

En un missatge anterior a la mateixa xarxa social, Borràs s'ha mostrat "molt preocupada per les imatges d'actuacions policials desproporcionades contra la ciutadania pacífica que ha acompanyat al president Puigdemont a la seva tornada a Catalunya".