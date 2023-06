Borràs no és "partidària" de pactar contra Aliança Catalana a Ripoll (Girona)

GIRONA, 11 juny (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha traslladat aquest diumenge la seva confiança a l'equip de Junts a Ripoll (Girona), encara que no és "partidària" d'un pacte entre Junts, ERC, CUP i PSC al municipi per evitar que governi Aliança Catalana, partit guanyador a les municipals del 28M.

"Penso que si defenso que contradir la voluntat popular quan ens perjudica no és correcte, fer-ho quan ens afavoreix, tampoc", ha dit aquest diumenge al migdia en un tuit en resposta a un altre de la candidata d'Aliança, Sílvia Orriols.

En el seu tuit d'aquest dissabte al matí, Orriols havia acusat a Junts, ERC i la CUP d'estar "a un pas de pactar amb el PSOE del 155 i de la calç viva" per evitar que ella sigui alcaldessa.

CRÍTIQUES A BORRÀS

La resposta de Borràs a Orriols ha generat crítiques en Twitter per part de líders polítics com la consellera de Feminismes i Igualtat de la Generalitat, Tània Verge, que ha afirmat que "l'extrema dreta no és menys extrema dreta per portar una bandera o una altra".

La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha titllat les paraules de Borràs de molt greus, i la diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha afirmat que "sota un suposat discurs democràtic s'avala i accepta el discurs excloent, racista i classista de l'extrema dreta catalana".

Posteriorment, Borràs ha aclarit en una altra anotació de Twitter que sempre ha "combatut l'extrema dreta", encara que com a norma general està d'acord a respectar la llista més votada.