Borràs veu "secundari" si s'acull a l'amnistia i confia en la defensa dels seus advocats

No posaria "cap mena de problema" a Puigdemont si ell li demana tornar a presidir el partit

BARCELONA, 3 juny (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha descartat aquest dilluns pronunciar-se sobre si s'acollirà a la llei d'amnistia o no, cosa que considera "secundari" després de la victòria que suposa, segons ella, la seva aprovació, i confia que els advocats defensaran els seus drets.

"El que faran els meus advocats és el que hem fet sempre: defensar tots i cadascun dels meus drets, que han estat vulnerats sistemàticament des de l'inici", ha afirmat en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, en preguntar-li si s'acollirà o no a aquesta llei.

Borràs s'ha limitat a reivindicar l'aprovació de l'amnistia com una "victòria de la democràcia que és una correcció a la política", en considerar que a la gent no l'amoïna el seu cas particular i expressar que ho deixa en mans dels seus advocats, Gonzalo Boye i Isabel Elbal.

PUIGDEMONT

En referència a les informacions publicades aquest mateix dilluns per 'El Confidencial' sobre la possibilitat que Junts plantegi donar la presidència del partit a Carles Puigdemont, Borràs ha assegurat que el lideratge de l'expresident de la Generalitat és una de les coses que generen consens dins la formació.

En aquest sentit, ha afirmat que, en cas que Puigdemont li demanés ser al capdavant del partit com a president, Borràs no li posaria "cap mena de problema".

Respecte a les negociacions, ha reiterat que treballaran "incansablement" perquè hi pugui haver una Mesa del Parlament i una presidència de la Generalitat independentistes.