Borràs (Junts) veu "inequívoc" que hi hagi un govern independentista després del 12M

Afirma que Puigdemont ha estat "taxatiu" en el seu 'no' a negociar amb Aliança Catalana

BARCELONA, 23 abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha afirmat que veu "inequívoc" que la Generalitat hagi d'estar dirigida per un govern independentista després de les eleccions catalanes del pròxim 12 de maig.

Així ho ha dit en una entrevista d'aquest dimarts a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, en la qual ha secundat les declaracions del candidat del partit a la Generalitat, Carles Puigdemont, en una entrevista d'aquest dimarts a 'El Punt Avui' en la qual ha apostat per mirar que l'independentistme governi malgrat no obtenir una majoria absoluta.

Ha defensat que Junts sortís del Govern el 2022, un any després del pacte amb ERC arran de les eleccions del 2021, i ho ha atribuït als incompliments dels republicans.

Borràs sosté que l'acord entre Junts i ERC era per a un govern independentista, i que els de Pere Aragonès han acabat per lidrar "un govern en minoria" que funcionava com un tripartit amb el PSC i els Comuns, segons ella.

JUNTS

En preguntar-li si s'ha sentit qüestionada com a presidenta de Junts, Borràs ha recordat que va guanyar les primàries "de manera més que contundent".

En relació amb el fet que Puigdemont pugui optar a presidir la formació, ha opinat que a l'expresident català "no li cal" tenir aquest càrrec per reivindicar el seu lideratge, ja que tots els afiliats són 'puigdemontistes'.

ALIANÇA CATALANA

Sobre el possible suport d'Aliança Catalana --la candidatura liderada per l'alcaldessa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols-- a Junts+ després dels comicis, ha defensat que "el president Puigdemont ha estat molt clar".

"Puigdemont ha estat taxatiu en aquesta qüestió, i ha dit que no, que no negociarà amb aquestes formacions polítiques", ha assegurat l'expresidenta del Parlament.