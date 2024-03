Borràs (Junts) veu delicada la situació a les presons i assenyala la "incompetència" del Govern

BARCELONA, 16 març (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha qualificat de delicada la situació a les presons de Catalunya per les protestes de funcionaris arran de l'assassinat d'una cuinera aquesta setmana en mans de un pres de Mas d'Enric (Tarragona), i ha afegit que es posa de manifest la "incompetència" del Govern.

"S'ha d'atendre aquesta qüestió, escoltar els afectats i posar solucions sobre la taula", ha declarat a Barcelona aquest dissabte, dia en què uns 1.200 interns de presons catalanes estan afectats per les protestes sense poder sortir de les cel·les per falta de personal durant les mobilitzacions.

En ser preguntat per si demanaran la dimissió de la consellera de Justícia de la Generalitat, Gemma Ubasart, Borràs no l'ha reclamat, però ha assegurat que els treballadors de presons no reconeixen la interlocució de la consellera.