Borràs (Junts) veu la causa de Puigdemont per terrorisme com una "nova maniobra de judicialització"

BARCELONA, 29 febr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha assenyalat l'obertura de la causa a l'expresident Carles Puigdemont per delicte de terrorisme dins el cas Tsunami Democràtic com "una nova maniobra de judicialització de la política".

"No renuncien a perseguir-lo sigui com sigui. Van a totes contra Carles Puigdemont. Nosaltres tampoc renunciem a res i anem a totes i ho saben", ha sostingut Borràs en una publicació a X recollida per Europa Press aquest dijous.

La sala penal del Tribunal Suprem ha acordat aquest dijous obrir causa per investigar Puigdemont i el diputat d'ERC i membre de la Mesa del Parlament Ruben Wagensberg per delictes de terrorisme en relació amb els fets investigats en el cas Tsunami Democràtic.