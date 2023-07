Borràs (Junts) trasllada a Sánchez la responsabilitat d'una investidura: És "qui s'hi juga alguna cosa"

Adverteix el PSOE que plantejar el traspàs de Rodalies en les negociacions és "insultar la intel·ligència de la gent"

BARCELONA, 28 jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha traslladat al líder socialista i president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, la responsabilitat de negociar la seva investidura amb Junts, en considerar que és "qui s'hi juga alguna cosa".

"Té una responsabilitat i sabrà perfectament com exercir-la, no amb coloms missatgers", ha sostingut en una entrevista d'aquest divendres a 'Vilaweb' recollida per Europa Press, en la qual ha reivindicat abordar el referèndum i l'amnistia en una taula de negociació entre la Generalitat i el Govern central.

La líder independentista ha reiterat que no els fa por anar a una repetició electoral perquè, a parer seu, Junts no hi té res que perdre.

Ha explicat que no delimiten "cap marc de les negociacions" i que una possible proposta socialista amb el traspàs de Rodalies i una millora del sistema de finançament és --en les seves paraules-- insultar la intel·ligència de la gent.

"Pretenen que seiem a negociar perquè ens donin alguna cosa que ja ens correspon? Llavors vol dir que no entenen què significa la negociació", ha sostingut.

NO CONTEMPLA UN INDULT PER AL SEU CAS

Preguntada per l'aplicació de l'article 25.4 per part de la Mesa del Parlament per suspendre-la de la presidència de la cambra catalana, ha assegurat que "és indigerible", tot i que ha sostingut que --en les seves paraules-- les ferides queden a un costat per treballar en favor del moviment independentista.

També ha assegurat que l'indult no és una opció que hagi previst mai i ho ha desvinculat de les negociacions entre el PSOE i Junts: "Si jo hagués volgut una solució personal, hauria pactat amb la Fiscalia".

Ha sostingut que tant ella com l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont treballen per --textualment--solucions col·lectives i que l'amnistia ha de ser per al "conjunt dels represaliats per l'Estat".

Ha afirmat que "la lluita de l'Estat espanyol contra el president Puigdemont no s'ha acabat. És una lluita per terra, mar i aire", i ha dit que l'exconseller i president del Consell Nacional del partit, Josep Rull, és un actiu de primera de cara a les pròximes eleccions catalanes.

EL MOVIMENT INDEPENDENTISTA

La presidenta de Junts ha qüestionat la credibilitat d'ERC a l'hora d'entrar al govern de la Diputació de Barcelona i ha avisat que "no tots els vots que van a partits independentistes" es tradueixen a avançar cap a la independència.

"Però fins on jo sé, la independència la farem amb els independentistes no la farem amb els unionistes", ha assenyalat, i ha reiterat la voluntat del seu partit de refer una direcció estratègica conjunta.