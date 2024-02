Borràs (Junts) torna a les aules com a professora titular a la facultat d'Educació de la UB

Reprèn aquest febrer les classes de Màster de formació del professorat i una assignatura de grau

BARCELONA, 4 febr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts, Laura Borràs, tornarà aquest febrer a les aules, després de dos cursos acadèmics, per exercir com a professora titular a la facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona (UB), que compatibilitzarà amb el seu càrrec al capdavant de la formació.

Així ho han explicat fonts coneixedores a Europa Press, que afegeixen que reprendrà les classes de Màster de formació del professorat i d'una assignatura de grau, de Didàctica de la Literatura.

La seva plaça forma part del departament d'Educació Lingüística, Científica i Matemàtica, com consta també a la web del directori de la UB.

Sobre Borràs pesa una condemna de quatre anys i mig de presó i 13 d'inhabilitació pels delictes de prevaricació i falsedat documental quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), tot i que la sentència també proposava un indult parcial a la pena de presó.

Aquesta inhabilitació, no obstant això, no li impedeix poder fer classes actualment a la UB perquè se la va inhabilitar per a l'exercici d'ocupacions o càrrecs públics electius i de funcions de govern o administració, siguin en l'àmbit local, provincial, autonòmic, estatal o supranacional.

Borràs és professora de la UB des de fa 28 anys, i quan va iniciar la seva carrera política com a consellera de Cultura (maig 2018-març 2019) va mantenir la docència, si bé en format reduït, i també ho va fer quan va ser portaveu de Junts al Congrés (entre maig del 2019 i març del 2021).

Si bé ja disposava de l'acreditació com a professora agregada de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) des del 2012, el març del 2021 va transcendir, com va publicar el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), que Borràs havia accedit a una plaça com a professora titular d'universitat, amb la qual cosa s'oficialitzava que se li concedia una plaça de funcionària del cos docent universitari de l'Estat.

SERVEIS ESPECIALS

Després del seu nomenament com a presidenta del Parlament el març del 2021, va continuar fent classes fins a acabar aquell curs --juliol del 2021--, i posteriorment va sol·licitar els serveis especials --una excedència-- perquè li era "complicat" poder mantenir totes dues dedicacions.

La seva excedència es va allargar durant la seva etapa al capdavant de la Cambra --que va presidir fins el juliol del 2022-- i durant el judici al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per la seva gestió de l'ILC el febrer i març del 2023.

Llicenciada en Filologia catalana i doctora en Filologia romànica per la UB, Borràs és especialista en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada.