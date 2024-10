Laura Borràs (Junts) no descarta defensar una moció de censura del PP

MADRID 15 oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha assegurat que el seu partit no descarta donar suport a una moció de censura del PP al president del Govern central, Pedro Sánchez, en esgrimir que no descarten "absolutament res" i que els seus vots "no es poden donar per fets en cap cas".

"No descartem absolutament res. Els nostres vots no es poden donar per fets en cap cas i crec que això ara el Govern central ja ho està començant a entendre", ha assegurat la dirigent de Junts en una entrevista a 'La Mirada Crítica' de Telecinco, recollida per Europa Press, preguntada sobre si Junts donaria suport a una possible moció de censura del PP.

Borràs ha sostingut que els de Carles Puigdemont "faran valer" els seus diputats al Congrés perquè es compleixin els acords signats amb el Govern central, tot i que "sense descartar cap altre escenari". Això sí, per ara estan concentrats "en el compliment d'uns acords" subscrits amb el PSOE.