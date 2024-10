Borràs (Junts) nega que hagi "obert la porta a cap moció de censura" a Sánchez

BARCELONA, 15 oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha negat haver "obert la porta a cap moció de censura" al president del Govern central, Pedro Sánchez, i ha afegit que això és absolutament fals.

"Junts és on sempre: treballant per Catalunya i fent complir els acords. Sense donar els vots per descomptat!", ha afirmat Borràs aquest dimarts en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.

Així s'ha pronunciat la líder de Junts després d'haver afirmat en una entrevista: "No descartem absolutament res. Els nostres vots no poden ser donats per descomptats en cap cas i crec que això ara ja està el Govern espanyol començant a comprendre-ho", en ser preguntada sobre si Junts recolzaria una possible moció de censura del PP.