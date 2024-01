Borràs (Junts) sobre l'amnistia: "No deixarem de treballar perquè sigui el més robusta possible"

BARCELONA, 25 gen. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha assegurat aquest dijous que, fins que es voti la llei d'amnistia al Congrés, no deixaran de treballar fins l'últim moment "perquè sigui el més robusta possible".

"Fins al dia 30, quan es produeixin aquestes votacions al Congrés, no deixarem de treballar perquè sigui el més robusta possible davant les mesures i atacs que s'estan produint", ha subratllat en una entrevista a Telecinco recollida per Europa Press.

Segons Borràs, sempre han abordat la llei d'amnistia "com una devolució a la política del que mai no hauria d'haver sortit d'aquesta via", i no pas com un blindatge.

PGE

Sobre si donaran suport als pressupostos generals de l'Estat (PGE), ha manifestat que el PSOE sap que no té en Junts "un aliat ni un soci", malgrat que li oferissin els vots per a la investidura de Pedro Sánchez.

Així, ha insistit a condicionar la legislatura als avenços que es materialitzin dels compromisos adquirits: "Aquestes són les regles del joc. La legislatura durarà el que duri la paraula de Pedro Sánchez".

REUNIÓ PUIGDEMONT-SÁNCHEZ

Preguntada sobre la possible reunió entre Sánchez i l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, ha explicat que treballen amb discreció perquè "hi ha molts intents i voluntats per fer descarrilar" la trobada.

"Sé que a l'Estat molta gent pensa que l'enemic número u és Puigdemont, però l'enemic número u de la democràcia espanyola és aquest joc brut de les clavegueres de l'Estat, que no s'hauria de permetre en cap estat de dret", ha resolt.