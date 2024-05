Borràs lamenta que la justícia espanyola està "absolutament embogida"

BARCELONA, 22 maig (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha lamentat aquest dimecres que la justícia espanyola està "absolutament embogida", després d'acompanyar la secretària de Moviments Socials d'ERC, Marta Molina, abans de declarar a la Ciutat de la Justícia investigada per la causa de Tsunami Democràtic.

"Hi som, hi hem estat i hi continuarem estant sempre que calgui defensar els perjudicats, els represaliats d'aquesta justícia espanyola absolutament embogida que vol anar en contra de la unitat popular", ha declarat en una atenció als mitjans.

A parer seu, hi ha una persecució judicial contra l'independentisme que es pot qualificar d'"obsessió judicial" contra el moviment.

"La unitat independentista estratègica és important per avançar, però també la solidaritat antirepressiva és important per no recular davant d'aquests embats de l'Estat", ha afegit.

Ha remarcat que el cas de Tsunami Democràtic és "especialment paradigmàtic" perquè, segons ella, es vol condemnar el conjunt del moviment independentista per terrorisme.