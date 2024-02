Borràs (Junts) sobre els PGE: "Estem parlant de la llei d'amnistia, que és el que correspon"

BARCELONA, 6 febr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha dit que la seva formació està centrada a aprovar la llei d'amnistia abans de negociar els pressupostos generals de l'Estat (PGE): "Estem parlant de la llei d'amnistia, que és el que correspon".

"Era un dels objectius de la investidura (l'amnistia). I per tant, hem d'anar pas a pas i anar veient com es materialitzen aquests compromisos que hem adquirit abans d'adquirir-ne de nous", ha sostingut en una entrevista d'aquest dimarts a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press en preguntar-li pels PGE.

Per això, Borràs ha recalcat que, textualment, el seu partit està centrat en l'amnistia "perquè és el que correspon".

Respecte al redactat actual de la llei d'amnistia, ha assenyalat que "no és prou robusta" en el seu context, fet que ha atribuït a la voluntat clara dels jutges d'interferir en la seva aplicació, segons ella.

"No podem negligir quin és aquest context a l'hora de treballar millor perquè tingui totes les garanties", ha reafirmat Borràs, que ha emmarcat el 'no' de Junts a l'amnistia en el ple del Congrés amb l'objectiu d'afinar i millorar el text.