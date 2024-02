Borràs (Junts) diu que el PSOE "s'ha mogut" amb l'amnistia però els jutges s'han mogut més

"No vull mirar als ulls a algú que em digui, mira, és que jo hi podria haver entrat i com us heu rendit, no hi entro".

BARCELONA, 1 febr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha dit que el PSOE "s'ha mogut molt" en la negociació i la redacció de la llei d'amnistia als encausats pel procés, però ha assenyalat que els jutges s'han mogut encara més.

"S'han mogut de tal manera que fins i tot abans que fos presentada, ja teníem manifestacions de jutges a les portes dels tribunals", ha criticat en una entrevista d'aquest dijous a Ser Catalunya recollida per Europa Press.

En aquest sentit, ha dit que Junts "ja no té capacitat de sorpresa davant la reacció dels jutges" ja que, a parer seu, el dret a l'Estat espanyol canvia perquè està fet a mida per a la persecució de l'independentisme, en les seves paraules.

Preguntada per l'abast de l'amnistia que defensa el seu partit, Borràs ha advertit que ha de ser a prova d'uns jutges que "encara no està feta la llei i ja volen fer la trampa. Estem en aquest punt".

"LA PEDRA ANGULAR" DE LA NEGOCIACIÓ

Per això, la presidenta postconvergent ha assegurat que els de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont no cediran amb l'abast de la llei perquè és el punt central de la negociació d'investidura amb els socialistes: "No hi renunciem, no cedim, perquè això ha estat la pedra angular de la nostra negociació amb el PSOE i el punt de partida per a la resolució del conflicte polític".

Així mateix, ha afirmat que Junts torna a treballar perquè l'amnistia inclogui el màxim de gent possible: "Perquè jo no vull mirar als ulls a algú que em digui, mira, és que jo hi podia haver entrat i com us heu rendit, no hi entro".