Borràs (Junts) defensa que l'independentisme no té "cap dret a rendir-se"

BARCELONA, 11 set. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha defensat aquest dimecres per la Diada que l'independentisme no té "cap dret a rendir-se i a girar full", i ha recordat que encara no s'ha aplicat l'amnistia a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els exconsellers Lluís Puig i Toni Comín.

Ho ha dit aquest dimecres en unes declaracions als mitjans després de participar en la tradicional ofrena al monument de Rafael Casanova per la Diada juntament amb el secretari general de Junts, Jordi Turull, i el portaveu del PNB al Congrés, Aitor Esteban, entre d'altres.

Sobre el discurs institucional de dimarts a la nit del president de la Generalitat, Salvador Illa, Borràs ha assegurat que va ser "més eloqüent pel que no deia que pel que deia", i ha criticat que Illa sembla tenir "la prioritat de no molestar el PSOE".