Borràs (Junts) creu que l'estructura B d'ERC "era molt A" i els exigeix disculpar-se

Afirma que Puigdemont "no ha necessitat mai un càrrec" a Junts per liderar el partit

BARCELONA, 30 set. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha afirmat que l'estructura B d'ERC que presumptament va impulsar controvertides campanyes de comunicació "era molt A", i ha exigit als republicans disculpar-se davant d'ella i el seu partit.

Ho ha dit en una entrevista d'aquest dilluns a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, en la qual ha assegurat textualment que era 'vox populi' que existia: "No sé si és A, B, C o D. És una B de barbaritat i de barroeria, però la D de disculpes encara és inèdita".

En aquest sentit, ha retret a ERC que hagin preparat campanyes de desprestigi contra ella, que ha equiparat al 'lawfare' que al seu parer pateix per part dels jutges: "Que el 'lawfare' ja no ens el facin, sinó que ens el fem, em sembla increïble".

Borràs també ha carregat contra els republicans per haver "traspassat totes les línies", també a nivell humà.

"Ja no de tenir mans netes, que havia estat una de les fórmules amb la qual es reivindicaven, sinó per practicar directament un joc brut absolutament censurable, des d'un punt de vista no només polític, sinó moral-humà", ha resolt.

JUNTS

En preguntar-li per la possibilitat que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont passi a liderar Junts, Borràs ha sostingut que "no ha necessitat mai un càrrec orgànic per ser el president de Junts", ja que és el president fundador i l'expresident català que se'n va anar d'Espanya després de l'1-O.

"La influència que el president té dins de Junts és indiscutida dins de Junts i indiscutible fora", ha resolt la líder postconvergent, que també ha reivindicat el seu partit com el partit de referència de l'independentisme, textualment.

També ha sostingut que, malgrat tenir la "responsabilitat" de liderar l'espai independentista, que veu afeblit després de les eleccions catalanes, no ha depès només del seu partit la pèrdua de la majoria, ja que la resta de partits al Parlament --ERC i CUP-- s'han quedat molt enrere.