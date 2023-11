Borràs (Junts) creu que després del pacte amb el PSOE "ara el conflicte és entre espanyols"

Assegura que l'amnistia no pretén resoldre casos personals



BARCELONA, 12 nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha considerat que després del pacte tancat amb el PSOE dijous per a la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern central "ara el conflicte és entre espanyols" i no entre catalans, ha dit.

Preguntada en una entrevista a 'El Nacional.cat', recollida per Europa Press aquest diumenge per si el seu cas entrarà dins l'amnistia, ha respost que la llei no pretén resoldre casos personals i que ella mai no ha buscat solucions personals, i ha afegit: "Quan se m'han ofert les he rebutjat".

"Jo he tingut un judici sense garanties, en el qual si jo hagués volgut arribar a acords ho hauria pogut fer. No es tracta de parlar de situacions personals, es tracta de reparar tot allò que s'ha patit i el 'lawfare' és un d'aquests aspectes. Jo l'he patit? Sí. El 'lawfare' ha d'entrar en l'amnistia perquè sigui omnicomprensiva i reparadora? També", ha afegit.

Sobre l'acord d'investidura, ha remarcat que "en absolut" garanteix el suport de Junts als pressupostos generals de l'Estat per al 2024 i ha insistit que la resta de la legislatura vindrà determinada per l'avanç en les reivindicacions del seu partit.

"El que no podem fer és deixar que la força de la gent, transformada en vots, no serveixi per res. Fer política significa negociació, significa fer ús d'aquesta força que tens per forçar l'altre a negociar. Això és el que estem fent: fent valer el vot, no donant-lo per descomptat, no regalant-lo a canvi de res", ha remarcat.

Sobre els verificadors, ha explicat que són "persones del més alt nivell, que ofereixen una garantia en l'àmbit en el qual estan realitzant aquest assessorament i aquesta verificació", i ha afegit que un dels quatre actuarà de coordinador i sí que se'n coneixerà la identitat.