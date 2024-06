Borràs convida Illa a presentar-se a la investidura

Diu que no s'ha acollit a la llei d'amnistia: "El que voldria és que s'arxivés la causa"

BARCELONA, 12 juny (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha convidat el candidat socialista a la presidència de la Generalitat, Salvador Illa, a presentar-se a la investidura "si a més d'idiomes sap matemàtiques", en referència al rebuig aquest dimarts per part del líder socialista en català, castellà, anglès i francès a abstenir-se en una suposada investidura de Junts.

Borràs ho ha dit en una entrevista d'aquest dimecres a Ser Catalunya recollida per Europa Press, preguntada per si és Illa o el candidat de Junts a liderar el Govern, Carles Puigdemont, qui s'hauria de presentar primer a una investidura com a president de la Generalitat.

"Si el senyor Illa està tan segur que tindrà aquests suports per anar a la investidura" s'hi ha de presentar, ha instat Borràs, si bé ha sostingut que per ara només compta amb 48 escons --els del PSC i els dels Comuns--, mentre que Junts, ERC i la CUP en sumen 59.

Així mateix, no ha aclarit si Puigdemont es presentarà a la investidura, decisió que atribueix al president del Parlament, Josep Rull: "Les investiduras no són, en aquest cas, de Junts o no. El president del Parlament parlarà amb els grups parlamentaris. I els grups parlamentaris diran a qui estan disposats a donar suport".

I preguntada per la possible abstenció del PSC en una investidura de Puigdemont malgrat el rebuig d'Illa d'aquest dimarts, la líder juntaire ha recordat que igual que hi ha una correlació de forces al Parlament, també n'hi ha al Congrés, per la qual cosa "tots han de ser conscients de quines són aquestes dues situacions".

AMNISTIA

Respecte a si s'acollirà a la llei d'amnistia després d'haver estat publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) aquest dimarts, ha apuntat que no ho ha fet: "Jo no demano res, és a dir, jo el que voldria és que s'arxivés la causa".

"Els meus advocats, que a més coneixen molt bé la llei d'amnistia perquè hi han participat activament, no han fet cap moviment i, per tant, estic a les seves mans i ells decidiran en cada moment què és el que correspon fer", ha explicat Borràs.

AGRESSIÓ

Preguntada sobre la presumpta agressió denunciada per la líder indepdendentista durant un dinar amb militants a l'Ampolla (Tarragona) dimecres passat, ha afirmat que "és una circumstància absolutament alarmant sobre el nivell de despropòsit generalitzat" que es viu en la política, a més de la tensió ambiental que, a parer seu, no convida a res positiu.

També ha indicat que fins a la investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, a la presidència del Govern central, "portava seguretat, com tots els presidents dels partits polítics a Catalunya, però va ser una decisió del Govern" retirar-la-hi.