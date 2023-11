Borràs (Junts) avisa Sánchez abans de la investidura: "Jo d'ell estaria molt preocupat"

Lamenta que les declaracions de Junqueras "diuen més de qui les emet que no pas a qui van dirigides"

BARCELONA, 15 nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha avisat el president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, abans de ser reelegit en la sessió d'investidura que comença aquest dimecres: "Jo d'ell no estaria content, jo d'ell estaria molt preocupat".

En una entrevista d'aquest dimecres a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, ha assenyalat que "fa quatre anys va aconseguir pactes que li van donar una legislatura i, per tant, una estabilitat, perquè ho feia amb aliats".

Per això, Borràs ha advertit Sánchez que aquesta vegada no és el cas, i ha recalcat que "hauria d'estar molt preocupat perquè durarà el que duri la seva paraula".

"Ha fet tot això per ser investit. A partir d'ara comença una negociació que ens portarà avenç a avenç, compliment a compliment", ha afirmat la presidenta de Junts.

En aquest sentit, ha reivindicat que Junts no és un aliat del PSOE, sinó que, textualment, han aprofitat la necessitat que tenien dels seus vots per forçar-los a fer un gir, sobre el qual ha afegit que "Junts no ha anat a Madrid a signar un acord. El PSOE ha anat a Brussel·les a signar".

JUNQUERAS I DIVISIÓ

Sobre les declaracions diumenge del president d'ERC, Oriol Junqueras, que va assegurar que Borràs no podria ser una de les beneficiades de la llei d'amnistia en haver estat condemnada per corrupció, ha lamentat que "diuen més de qui les emet que no pas a qui van dirigides".

"En aquests moments encara hi ha qui apunta cap a la divisió de l'independentisme", ha sostingut la també expresidenta del Parlament, que ha acusat Junqueras de saber perfectament que no ha estat condemnada per corrupció i d'informar més sobre el que ell desitjaria que del que és realitat, en les seves paraules.