Borràs (Junts) assegura que Puigdemont "no es deixarà detenir" però pregunta a Illa què farà si ocorre

BARCELONA, 5 ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha assegurat aquest dilluns que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont "no es deixarà detenir", però ha preguntat al primer secretari del PSC, Salvador Illa, què farà si això ocorre en el seu possible debat d'investidura.

En una entrevista en Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, ha explicat que l'expresident català tornarà "a un Estat en què el seu parlament ha aprovat una llei, impulsada pel Govern del mateix color polític del de la persona que ara pot tenir els vots per accedir a la presidència de la Generalitat".

"La pregunta és què farà Illa si en el seu debat d'investidura el president és detingut perquè els jutges espanyols no apliquen una llei que ha aprovat el seu partit i el seu Govern", ha preguntat.

Després de demanar no avançar pantalles, ha manifestat que Puigdemont "no reconeix la capacitat dels jutges espanyols per detenir-ho" i creu que l'Estat és el que hauria d'estar preocupat per l'actitud d'alguns jutges davant de la Llei d'Amnistia.

"La qüestió no és si la detenció podria rebentar la investidura d'Illa. La qüestió de fons és que la detenció del president rebentaria la democràcia espanyola perquè seria la confirmació que el poder judicial actua al marge del poder legislatiu", ha sostingut.

JOSEP RULL

Després de ser pregunta sobre què ha de fer el president del Parlament, Josep Rull, si detenen a Puigdemont abans del ple d'investidura, ha recalcat que aquest ja va dir que "no permetrà aquesta detenció".

"Rull ha dit que no permetrà una detenció. Puigdemont ha dit que assistirà al debat d'investidura. Entre aquests dos escenaris, veurem com actuen els poders espanyols, que actuen al marge del poder legislatiu, perquè ha fet una llei de la qual el president es podria beneficiar i la hi volen aplicar", ha criticat.