Borràs (Junts) assegura que ERC "ha canviat de bàndol" en recolzar la investidura d'Illa

Demana pensar en blocs nacionals i no en blocs ideològics per l'objectiu de la independència



BARCELONA, 4 ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts i expresidenta del Parlament, Laura Borràs, ha assegurat que ERC "ha canviat de bàndol" en recolzar la investidura del candidat del PSC a la Generalitat, Salvador Illa, i ha dit que els republicans han sortit voluntàriament del bloc independentista.

"ERC marca una diferència respecte a tot allò que hem denominat 'procés' i nosaltres ens mantenim més ferms que mai i fem pinya al voltant del president Puigdemont, que és el millor revulsiu per al país", ha expressat Borràs en una entrevista publicada pel digital 'El Món', recollida per Europa Press.

Borràs ha reiterat que Junts és "l'única alternativa possible a l'hegemonia del PSC", i ha situat al seu partit com l'única formació independentista que farà oposició en el Parlament a un possible executiu català liderat pels socialistes.

Ha defensat que, en l'actual Parlament, l'independentisme tenia més suports que la suma de PSC i els Comuns, als quals titlla de "bloc del Govern espanyol", i ha demanat tornar a pensar en blocs nacionals i no en blocs ideològics per aconseguir la independència de Catalunya.

"Ara veurem a un partit independentista fent president al candidat més espanyolista que es pot imaginar, que recordem que volia aplicar el 155 abans que s'apliqués el 155, i que s'ha manifestat amb Societat Civil Catalana", ha dit.

RETORN DE PUIGDEMONT A CATALUNYA

Sobre una possible detenció de l'expresident català Carles Puigdemont si torna a Catalunya a la sessió d'investidura en el Parlament, Borràs ha criticat que "s'evidenciarà un cop més com fa aigües la democràcia de l'Estat espanyol" perquè l'amnistia al 'procés', diu, s'aplica als policies i no als polítics catalans.

"Quan hi hagi una convocatòria de ple d'investidura se sabrà quan és que el president haurà de ser-hi. En el moment que calgui, donarem indicacions als nostres diputats i als nostres càrrecs electes, però els detalls no els avançarem", ha puntualitzat Borràs sobre la tornada de Puigdemont.

Ha valorat que l"exili" de Puigdemont no va ser una solució personal, sinó una solució política, i ha col·locat la tornada de l'expresident català com una decisió que, textualment, no està al servei del partit, sinó de la preservació de la presidència de la Generalitat.