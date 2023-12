Borràs (Junts) afirma que la reunió entre Sánchez i Puigdemont està acordada i "tindrà lloc"

Creu que Puigdemont seria el millor candidat per a Junts en unes eleccions: "Seria el que des de Junts voldríem"



BARCELONA, 16 des. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha afirmat que la reunió entre el president del Govern central, Pedro Sánchez, i l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont està acordada i que "tindrà lloc".

En una entrevista d'aquest dissabte en el diari 'Ara' recollida per Europa Press, ha explicat que la reunió no va succeir quan es van trobar a Estrasburg (França) perquè "no podia ser una reunió" amb tots els detalls.

"La reunió haurà de treballar per a la resolució del conflicte entre Catalunya i Espanya", ha afegit.

A més, Borràs ha assenyalat que Puigdemont seria el millor candidat per a Junts en unes eleccions: "Seria el que des de Junts voldríem".

Ha dit que Puigdemont "no necessita tenir un càrrec orgànic per ser el president que és, del país, i fundador de Junts".

ACORDS Al CONGRÉS

Borràs ha destacat que l'acord d'investidura entre el PSOE i Junts no es vincula a tota la legislatura, i que aquesta "durarà el que duri el compliment dels acords".

En ser preguntada sobre el possible suport de Junts als Pressupostos Generals de l'Estat, Borràs ha assegurat que haurien de passar coses: "Per exemple, l'oficialitat del català. Cal continuar treballant, i podria ser un dels compliments que fora preceptiu i necessari abans de poder-nos comprometre amb una llei tan important com és la llei de pressupostos".