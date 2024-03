Borràs (Junts) acusa ERC de subsistir pactant amb el PSC i a Aragonès d'incompetència

GIRONA, 2 març (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha acusat ERC de subsistir pactant amb els socialistes i al president de la Generalitat, Pere Aragonès, de gestionar malament mentre aparca la independència: "No arribarem a ser mai independents si som incompetents".

Durant el Consell Nacional de Junts aquest dissabte a Llagostera (Girona), ha dit que ERC fa "propaganda" per sobreviure però no sap gestionar ni una calamarsada (en al·lusió als talls de carretera de la setmana passada) i a més es recolza en el PSC per aprovar els Pressupostos catalans mentre prepara governs 'ercosocialistes' arreu.

Davant de les eleccions europees de juny, ha dit que l'Estat no podrà evitar que el cap de llista de Junts sigui el seu eurodiputat i expresident, Carles Puigdemont, i ha demanat unió dins del partit: "No tombaran al president, i ho saben, i nosaltres ho sabem".