Borràs (Junts) acusa ERC i AC de "devaluar" el mandat de l'1-O i la DUI en el DPG

Defensa que hi ha una majoria social independentista: "Illa es passeja pel país i de vegades el xiulen"

BARCELONA, 11 oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha acusat aquest divendres ERC i Aliança Catalana (AC) de "devaluar" el mandat de l'1-O i la DUI del 2017 en portar aquestes qüestions al debat de política general (DPG) del Parlament amb propostes de resolució que no es van aprovar.

"No en volem devaluar el sentit amb noves votacions que parlen de referèndum, com si tornéssim al 2015 i no hi hagués hagut l'1-O. O amb propostes que no permetin evidenciar el valor del que el Parlament sí va aprovar amb majoria absoluta", ha destacat en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press.

Segons Borràs, es van posar en risc "per interessos partidistes" aquestes qüestions amb unes votacions que se sabia per endavant que no prosperarien perquè actualment no hi ha una majoria independentista al Parlament.

"Ja coneixem l'aritmètica i que no hi ha majoria independentista. A què obeeix això aleshores? Es vol desanimar encara més la ciutadania i l'independentisme?", ha preguntat.

MAJORIA SOCIAL

No obstant això, s'ha mostrat convençuda que no s'ha perdut la majoria social independentista, i ha avisat que s'equivoquen els qui pensen el contrari: "El que ha passat és fruit del context que tenim. L'independentisme ha comès molts errors, però no es pot governar d'esquena a la realitat social del país".

"El president Salvador Illa es passeja pel país i de vegades el xiulen", ha afegit Borràs, que ha evitat aclarir novament si deixarà la presidència del partit en el congrés que Junts celebrarà a finals d'octubre.

Sobre aquesta qüestió, ha insistit que sempre ha posat per davant "l'interès col·lectiu al personal".