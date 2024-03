Borràs (Junts) acusa a Aragonès d'haver estat "més preocupat en fer campanya" que en governar

BARCELONA, 14 març (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha acusat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, d'haver "estat més preocupat en fer campanya" que en governar aquests darrers mesos, després d'haver avançat les eleccions al 12 de maig després del rebuig dels Pressupostos de la Generalitat per 2024 aquest dimecres.

En una entrevista d'aquest dijous a Ser Catalunya recollida per Europa Press, ha sostingut que els canvis en el Govern de gener "apuntaven en la direcció d'instal·lar un comitè electoral de campanya al Palau de la Generalitat", que aquest dimecres s'ha fet efectiu.

També ha recordat que el 2024 va començar amb Aragonès proclamant-se candidat, ja que el 20 de gener va rebre l'aval del seu partit al Consell Nacional d'ERC.

Així mateix, ha assenyalat que la data de les eleccions s'ha pensat "per veure si agafava a Junts per Catalunya al pas", també respecte als seus possibles candidats electorals.

En preguntar-li per la possible candidatura de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, ha afirmat que "tothom pensa que el president podria ser el millor candidat per Junts i el pitjor per a la resta de forces", si bé ha evitat avançar com s'ho faran si la Llei d'Amnistia no és efectiva per aquesta data.