Borràs insisteix que Junts no renunciarà a la unilateralitat ni a cap "recurs legítim"

BARCELONA, 15 oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha insistit aquest diumenge en què Junts no renunciarà "ni a la unilateralitat ni a cap dels recursos legítims" per assolir la independència, després que el secretari general del partit, Jordi Turull, també ho ha dit en un acte previ.

Borràs ho ha declarat als periodistes després de fer l'ofrena floral de Junts a la tomba de l'expresident de la Generalitat Lluís Companys al cementiri de Montjuïc de Barcelona amb motiu del 83è aniversari del seu afusellament.

Ho ha fet al costat de Jordi Turull (que també ha parlat d'unilateralitat a primera hora en un acte de Junts al lloc de l'afusellament); el líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias; la presidenta del Parlament, Anna Erra; la diputada de Junts i secretària segona de la Mesa del Parlament, Aurora Madaula, i el diputat de Junts a la Cambra catalana Francesc de Dalmases.

"Avui (diumenge) més que mai des de Junts mirem als ulls aquest Estat, que és hereu del que va afusellar Lluís Companys, i li diem que no ens rendirem", ha afirmat.

COMPANYS ÉS "EL QUE REPRESENTA NO RENDIR-SE"

Ha defensat que Companys "no només és un record: és un exemple del que representa no rendir-se, del que representa mantenir l'esperança", i que evocar-lo és un gest d'esperança per continuar avançat, a banda d'un homenatge a les institucions catalanes.

"Com deia el president Companys: 'A lluitar, a treballar, a resistir'. Perquè resistir és el triomf", ha afegit Borràs.