Borràs diu que el suport de Junts a la Taula del Congrés no garanteix la investidura de Sánchez

BARCELONA, 17 ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha assegurat aquest dijous que el suport del seu partit a la constitució de la Mesa del Congrés dels Diputats "en cap cas garanteix" la investidura de l'actual president del Govern en funcions i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez.

"Si no hi ha una negociació seriosa en els termes que hem explicat sempre: l'amnistia per a 4.200 persones i l'autodeterminació, no hi haurà investidura. Ja hem votat no dues vegades a Pedro Sánchez com a president", ha afegit en un tuit recollit per Europa Press.

Coincidint amb l'aniversari dels atemptats a Barcelona i Cambrils (Tarragona), ha dit que el PSOE ha accedit a la creació d'una comissió d'investigació sobre el 17A no "per iniciativa pròpia, fruit del més elemental esperit democràtic, sinó com a condició prèvia" per recolzar a la nova presidenta del Congrés, Francina Armengol.