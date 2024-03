Borràs diu que Junts busca la independència "per processos democràtics"

MADRID, 8 març (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha dit que la seva formació no pot renunciar a la via unilateral per assolir la independència de Catalunya, tot i que ha assenyalat que "ara" volen aconseguir el seu objectiu "pacíficament" i per "processos democràtics" a través de la seva representació al Congrés i al Parlament.

"A la via unilateral no hi podem renunciar veient com actua l'Estat que hi ha al davant", ha sostingut la dirigent de Junts en una entrevista a Telecinco, recollida per Europa Press, en la qual ha aprofundit que els de Carles Puigdemont volen aconseguir el seu "objectiu" i que ho estan fent "pacíficament".

Per aquest motiu, estan mirant de "buscar una entesa" malgrat que no renuncien "a cap via". "Treballem per tenir aquesta legitimitat democràtica, aquesta força democràtica que ens permeti complir amb el que els ciutadans de Catalunya voten a les urnes", ha prosseguit, després d'indicar que ho fan "aprofitant aquesta força" que tenen al Congrés.

Borràs ha recordat que al juliol, abans de les eleccions generals, "la llei d'amnistia era inconcebible i inconstitucional" i en aquest moment "es presenta com una cosa fins i tot necessària per a Espanya". A més, ha indicat que en democràcia "el que compten són els acords" i que l'amnistia era "el pas previ important per poder reparar" el retorciment de l'Estat de dret el 2017.

LA LEGISLATURA, "PAS A PAS"

Preguntada sobre si l'acord de l'amnistia garanteix la resta de la legislatura, Borràs s'ha manifestat en el mateix sentit que alguns dels seus companys a Junts en dir que el PSOE coneixia "les regles del joc" i que s'avançarà "pas a pas".

"Les regles del joc estan signades, estan escrites, estan negre sobre blanc i diuen el que estem fent, que és que en cada moment abordem les qüestions sense donar res per fet, el que sí era necessari era que es complís aquest acord d'investidura, mai queda específicament detallat que es parli d'estabilitat de la legislatura", ha assenyalat.

La presidenta de Junts ha recordat que amb els socialistes es va parlar "d'un acord d'investidura si es donaven unes circumstàncies", i que en qualsevol cas "s'aniria veient pas a pas què és el que caldria anar treballant".