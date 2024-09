Borràs demana al PSOE que no esperi l'adhesió de Junts

Defensa que Illa s'ha de veure amb Puigdemont en la ronda de contactes amb els expresidents

BARCELONA, 19 set. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha demanat aquest dijous al PSOE que no esperin l'adhesió del seu partit i no donin els seus vots per descomptats, i ha criticat la "mirada espanyolíssima" del portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, després de retreure'ls que votessin en el mateix sentit que el PP i Vox al Congrés per oposar-se a la tramitació de la proposta per regular els lloguers de temporada.

"És molt clar que no hi ha blocs, el que hi ha és una mirada espanyolíssima sobre aquest plantejament que fa algú al Congrés. És una mirada colonitzada, absolutament espanyolíssima. No formem part de cap bloc", ha subratllat en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.

Segons Borràs, poden coincidir amb altres partits en algunes votacions per motius totalment oposats, i en preguntar-li si els vots de Junts es podrien sumar als del PP i Vox per a una hipotètica moció de censura al president del Govern central, Pedro Sánchez, ha respost: "A Junts ens trobaran per defensar els interessos de Catalunya. I Pedro Sánchez ho hauria de saber".

Després de defensar novament el vot i els arguments de Junts per oposar-se a la tramitació de la proposta, ha insistit que els socialistes no poden donar per descomptats els vots del seu grup i ha afegit que "on hi hagi incompliments polítics hi haurà derrotes parlamentàries".

REUNIONS AMB EXPRESIDENTS

Sobre la ronda de reunions que està duent a terme el president de la Generalitat, Salvador Illa, amb els seus antecessors en el càrrec, ha defensat que s'hauria de veure amb Carles Puigdemont: "Diria que el 130è president de la Generalitat es diu Carles Puigdemont i no pot ser on hauria de ser perquè hi ha una llei d'amnistia que no amnistia".

També ha aplaudit que Illa es trobés amb l'expresident Jordi Pujol, tenint en compte que "és el president que més anys ha estat president de la Generalitat i té un llegat institucional indiscutible".

De cara al congrés que Junts celebrarà a finals d'octubre, ha evitat concretar si vol continuar com a presidenta del partit, després d'al·legar que el que vol és "continuar treballant per assolir la independència del país".