Borràs demana amnistia per a "tots els represaliats independentistes"

BARCELONA, 20 ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha demanat amnistia per "tots els represaliats independentistes com a punt de partida per solucionar el conflicte polític" català.

"Si busquéssim solucions individuals, jo ja hauria pactat amb la fiscalia, però vaig mantenir i mantinc el pacte amb la veritat", ha afirmat en una anotació en el seu compte de Twitter.

Borràs, que va ser condemnada a quatre anys i mig de presó i a 13 d'inhabilitació per fraccionar contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), ha igualat el 'lawfare' amb la persecució política i la repressió.