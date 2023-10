Borràs defensa que la resolució del conflicte passa per la "amnistia i l'autodeterminació"

BARCELONA, 1 oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha defensat aquest diumenge que la resolució del conflicte entre Catalunya i la resta d'Espanya passa per "parlar d'amnistia i d'autodeterminació".

"Per a nosaltres, la resolució del conflicte polític passa perquè el conflicte torna a estar en l'àmbit de la política, i això significa parlar d'amnistia i d'autodeterminació. És important la proposició. És molt petita, però és important la 'i' i no la 'o", ha destacat en declaracions abans de l'inici de l'acte convocat pel Consell de la República, l'ANC, Òmnium Cultural, l'AMI i la Intersindical en el sisè aniversari de el 1-O.

Després d'assegurar que treballaran per avançar en el mandat de el 1-O, ha apuntat que la conjuntura política ha fet que l'independentisme pugui tenir una oportunitat per avançar i ha avisat: "Per poder tenir garanties enfront d'un govern que no compleix, nosaltres paguem per avançar".