Borràs creu que el seu indult parcial no ha estat un plat de bon gust per a Sánchez

BARCELONA, 30 jul. (EUROPA PRESS) -
L'expresidenta del Parlament de Catalunya i de Junts, Laura Borràs, ha afirmat aquest dijous que l'indult parcial a la seva condemna per prevaricació i falsedat documental aprovat pel Govern central no ha estat un plat de bon gust per al president espanyol, Pedro Sánchez, perquè diu que no el va investir durant la seva època de diputada al Congrés.
"No té res a veure amb cap negociació política. Jo no he demanat mai cap indult", ha dit en una entrevista a 3CatInfo recollida per Europa Press en preguntar-li si creu que l'indult és un pas per acostar posicions entre el PSOE i Junts.
L'indult parcial li commuta la pena de presó de quatre anys, sis mesos i un dia per una altra de dos anys, però se li manté la multa i la inhabilitació de 13 anys per a l'exercici d'ocupacions o càrrecs públics electius.
Ha dit que l'indult parcial se li concedeix perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va determinar que la seva condemna era "desproporcionada" i ha qualificat d'insòlit que un tribunal demani un indult.
Borràs assegura que no confon l'indult parcial amb una reparació, i no vol ni pot "considerar que sigui una victòria política un alleujament personal".
Sobre si havia pensat que anar a la presó era una seriosa possibilitat, ha contestat que ha estat una opció "molt real" i ha afegit que abans del judici ja sabia que l'anaven a condemnar.
LAWFARE
Ha explicat que el seu procés pels tribunals espanyols va acabar quan el Tribunal Constitucional no va acceptar el seu últim recurs, raó per la qual "comença el camí" de la justícia europea per demanar un indult total.
Ha dit que la reparació arribarà quan la seva causa es desmunti o arribi un indult total per rescabalar la pena de 13 anys d'inhabilitació: "El lawfare és justament això, la victòria del Codi Penal per sobre les urnes".
"Ens han volgut apartar políticament perquè no han volgut acceptar, debatre democràticament sobre les idees, i han judicialitzat persones per intentar evitar tot un moviment polític", afirma.
Borràs insta a "treure el focus de tota l'energia que els tribunals han sostret a la política" i considera que la millor resposta al lawfare és treballar pel futur polític de Catalunya.