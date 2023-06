Borràs contacta amb Aragonès per construir "un front per la independència" a Madrid

BARCELONA, 30 maig (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha contactat aquest dimarts amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, per acordar una reunió i trobar la fórmula per construir "un front comú per la independència" a Madrid.

Així ho ha explicat en un video penjat en el compte de Twitter de Junts, recollit per Europa Press, en el qual ha recriminat a Aragonès que proposi fer aquest front comú quan s'està acabant la legislatura espanyola.

Segons Borràs, Junts defensava la necessitat de fer un front independentista al Congrés des de l'inici de la legislatura, per la qual cosa creu que s'han perdut quatre anys en els quals, a parer seu, "no s'ha fet cas al vot de la gent que vol avançar per la independència".