Borràs assegura que Puigdemont no tornarà abans de les generals: Vol "un retorn de país"

Glòria Sánchez - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 13 oct. (EUROPA PRESS) -
L'expresidenta de Junts i del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, ha assegurat aquest dimarts que el líder de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, no tornarà a Catalunya abans de les eleccions generals del 29 de novembre perquè "vol que el seu retorn sigui un retorn de país i no de partit".
"Va marxar com a president de la Generalitat, ha estat fent de president de la Generalitat a l'exili i per tant no confondrà aquests 9 anys amb una contesa electoral", ha dit en una entrevista a La 2Cat i Ràdio 4 recollida per Europa Press.
Borràs ha afirmat que les salutacions i les fotos que Puigdemont es va fer aquest diumenge amb els assistents al concert de Maria del Mar Bonet a la sala Olympia de París són "el preludi o l'aperitiu" del que el líder de Junts es trobarà quan torni a Catalunya.