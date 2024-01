Borràs afirma que el pacte amb el PSOE sobre migració permet a Catalunya decidir sobre el repartiment per comunitats

MADRID, 11 gen. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha afirmat aquest dijous que el pacte assolit dimecres amb el PSOE per traspassar a Catalunya les competències de migració, permetrà a Catalunya decidir sobre el repartiment de migrants a les comunitats autònomes.

"És important poder veure els contingents d'immigració que es reben en funció de la població que representa Catalunya en el conjunt de l'Estat. En aquest moment Catalunya representa un 16% de la població, però està rebent contingents d'immigració vinculats a un 23%", ha assenyalat en unes declaracions a Telecinco, recollides per Europa Press.

Borràs afirma que en aquest moment quan el Govern central reparteix els immigrants que arriben a Espanya ho fa amb un criteri en el qual nosaltres no "participem" i ha assegurat que després d'aquest pacte podran decidir com s'organitzen aquestes polítiques de migració.

"Per descomptat Catalunya és una terra d'acolliment i tirarà endavant amb totes les persones que arriben al nostre país, però volem i podrem decidir de quina manera i com s'organitzen totes aquestes polítiques en matèria d'immigració", ha afirmat. Borràs diu que a Catalunya hi ha uns fluxos migratoris "molt importants" i ells, com a partit independentista, esperen tenir totes les competències en aquesta matèria.

Sobre si això vol dir que des de Catalunya es pugui rebutjar les quotes d'immigrants que l'executiu espanyol reparteixi entre les comunitats, Borràs insisteix que com que "no explica de quina manera duu a terme el repartiment" i la manera en què pren aquestes decisions, "com això competeix Catalunya i té lloc a Catalunya, Catalunya vol poder decidir de quina manera això es produeix", ha remarcat.