Borràs afirma que Junts treballa per protegir l'amnistia de "les ingerències del poder judicial"

Assegura que els "comportaments de les clavegueres de l'Estat" són l'enemic públic número u d'Espanya, i no Puigdemont

IGUALADA (BARCELONA), 28 gen. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha afirmat aquest diumenge que la seva formació treballa per protegir la llei d'amnistia de "les ingerències del poder judicial, que no són una sospita, són una realitat".

Ha dit que un dels objectius de Junts és que l'amnistia "sigui una realitat, sigui d'abast per a tothom que ha patit aquesta repressió i que sigui una aplicació immediata", en unes declaracions als periodistes a Igualada (Barcelona).

Borràs ha assegurat que aquestes ingerències i el fet que, segons ella, no hi hagi separació de poders a Espanya provoca que la democràcia espanyola sigui "francament feble".

"El que l'afebleix és aquest joc brut institucionalitzat i en el qual està tot alineat, des de la cúpula dels poders judicials fins a les clavegueres de l'Estat", ha afegit en referència a l''Operació Catalunya'.

La presidenta de Junts ha criticat que s'assenyali l'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, com "l'enemic públic número u de l'Estat espanyol, i l'enemic públic número u de la democràcia espanyola són aquests comportaments de les clavegueres de l'Estat acompanyats per les ingerències del poder judicial".

RELACIÓ AMB EL PSOE

En ser preguntada sobre les declaracions del president del Govern central, Pedro Sánchez, en les quals assegura que incloure Junts o a ERC en la governabilitat d'Espanya enforteix la democràcia, Borràs ha rebutjat que la intenció de Junts sigui participar en "la governablitat de l'Estat espanyol".

"Nosaltres tenim un projecte per a la independència del nostre país. Per tant, el que nosaltres hem fet no és donar cap governabilitat, cap estabilitat, sinó gestionar uns vots per aconseguir el nostre projecte polític", ha afegit.

En el marc de les converses amb els socialistes, Borràs ha destacat que Junts pretén "no ser socis del PSOE, no ser aliats del PSOE", sinó aconseguir els seus propis interessos mitjançant els set vots que té la formació al Congrés.