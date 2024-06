Borja Villacís, tirotejat mortalment a Madrid, estava sent investigat en un cas de narcotràfic a l'AN

No era un dels principals investigats i el jutjat estudiarà si l'assassinat té relació amb la causa oberta

MADRID, 4 juny (EUROPA PRESS) -

Borja Villacís, l'home que ha mort aquest dimarts tirotejat a Las Tablas (Madrid) i germà de l'exvicealcaldessa de Madrid Begoña Villacís, estava sent investigat per l'Audiència Nacional (AN) en una causa de narcotràfic.

Així ho confirmen a Europa Press fonts jurídiques, si bé matisen que no era un dels principals investigats. Afegeixen que, ara, un cop s'ha produït aquest assassinat, s'estudiarà si hi ha cap relació amb els fets investigats al jutjat central d'instrucció 5, que dirigeix el magistrat Santiago Pedraz.

La causa, que està oberta, és la mateixa en la qual es va aportar un enregistrament en què un sergent de la Guàrdia Civil reconeixia de manera "explícita i directa" que s'havien fet servir balises de seguiment sense autorització judicial i que es van presentar sobre vigilàncies que no es van produir mai.

Si bé aquesta part relacionada amb la suposada confessió de l'agent a una amiga íntima --que el va gravar-- va ser enviada per l'AN als jutjats d'instrucció madrilenys, la causa principal en la qual s'investiguen delictes de tràfic de drogues i blanqueig de capitals se segueix a l'AN. De fet, Borja Villacís estava sent investigat per aquests dos delictes concrets, segons les fonts jurídiques consultades.

D'altra banda, fonts de la investigació consultades per aquesta agència de notícies també assenyalen que Borja Villacís Sánchez, de 41 anys, va ser detingut fa 20 anys com a membre del grup radical Ultrasur per apallissar un jove a Moncloa.

A LA CARRETERA DE FUENCARRAL

L'assassinat s'ha produït cap a les 12.30 hores a la carretera de Fuencarral a Alcobendas, al terme municipal de Madrid, quan, segons alguns testimonis, tres persones han sortit d'un vehicle BMW i han disparat contra un altre cotxe on hi havia la víctima. Després dels trets, han fugit ràpidament.

Sanitaris del Samur-Protección Civil han arribat al lloc dels fets i han atès un home espanyol de 41 anys amb maniobres de reanimació cardiopulmonar. Però finalment han confirmat que ja havia mort per les ferides d'arma de foc.

L'equip mèdic no ha atès més persones, ha indicat a Europa Press una portaveu d'Emergencias Madrid. Fins al lloc hi ha arribat una gran quantitat de policies, entre els quals agents de la Policia Científica i del grup V d'Homicidis de la Policia Nacional de Madrid.

Segons veïns i treballadors, 50 agents i una vintena de furgonetes han arribat a la zona buscant una persona en un descampat. També han desplegat l'helicòpter i un dron. Els agents han preguntat als responsables d'un hotel.

A poques hores del succés, la Policia Nacional ha detingut una dona com a presumpta autora, i les fonts policials no han descartat més arrestos relacionats amb aquest crim.