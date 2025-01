Borges presenta una oferta sobre totes les accions cotitzades de Bain

TARRAGONA 31 gen. (EUROPA PRESS) -

Borges International Group ha presentat una oferta pública d'adquisició d'accions (OPA) per exclusió sobre Borges Agricultural & Industrial Nuts (Bain) per una contraprestació en efectiu de 3,48 euros per acció, informa Bain a la Comissió Nacional de Mercats i Valors (CNMV) aquest divendres.

L'accionista majoritari de la companyia ha presentat la iniciativa en una reunió del Consell d'Administració, el qual ha convocat una Junta general extraordinària d'accionistes per al 17 de febrer a les 10 hores a Reus (Tarragona).

L'efectivitat de l'oferta no estarà subjecta a cap condició i, amb aquesta operació, Borges International Group pretén excloure Bain de la negociació a les borses de Madrid i Barcelona.