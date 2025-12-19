Borges International Group dona 15.000 litres d'oli al Banc dels Aliments

BORGES INTERNATIONAL GROUP.
Borges International Group ha donat 15.000 litres d'oli al Banc dels Aliments que seran distribuïts entre persones en situació de vulnerabilitat per diferents entitats sense ànim de lucre a les quatre províncies catalanes, informa la companyia aquest divendres en un comunicat.
El grup ha destacat que es tracta d'una donació anual que duu a terme des de fa 13 anys, en un compromís de donar un dels productes que, juntament amb els llegums, la llet o les joguines, són més demandats per les llars.
Les ampolles d'oli s'han produït "especialment per a l'ocasió com a producte solidari" i, per Borges, l'acció mostra el compromís social de la companyia, no només en aquesta època de l'any, destaca, amb ja més de 352.000 quilograms d'aliments donats des del 2018.