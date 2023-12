BARCELONA, 21 des. (EUROPA PRESS) -

Borges International Group ha donat 15.000 litres d'oli a la Fundació Banc dels Aliments perquè es reparteixin a persones en situació de vulnerabilitat.

Segons un comunicat de l'empresa d'aquest dijous, es tracta d'una donació anual que la companyia duu a terme des de fa 11 anys.

Les ampolles d'oli s'han produït "especialment per a l'ocasió com un producte solidari" i, per Borges, l'acció mostra el compromís social de la companyia.