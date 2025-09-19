Booking prepara un ERO per a la seva plantilla a Espanya

BARCELONA 19 set. (EUROPA PRESS) -
La plataforma de reserva d'allotjaments Booking està preparant un expedient de regulació d'ocupació (ERO) per a la seva plantilla a Espanya, han explicat fonts de l'empresa a Europa Press aquest divendres i ha avançat 'El Periódico'.
L'empresa ha explicat que està "revisant l'estructura" de l'organització en diversos mercats per assegurar, textualment, poder continuar sent àgils, competitius i impulsar la innovació centrada en el client.
Ha afegit que el procés de consulta dels acomiadaments "encara està en curs", per la qual cosa no ha compartit xifres dels possibles afectats pels acomiadaments ni a quins centres de treball es produiran.