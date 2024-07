BARCELONA, 19 jul. (EUROPA PRESS) -

L'expresident del PDeCAT, David Bonvehí, ha acomiadat Montserrat Candini (PDeCAT), morta aquest divendres: "La millor de tots nosaltres".

"Et trobaré a faltar. Et trobarem a faltar. Descansi en pau", ha dit en un missatge a X recollit per Europa Press.

L'exalcaldesa de Calella (Barcelona), exdiputada del Parlament, exsenadora, militant de CiU i després del PDeCAT ha mort aquest divendres per la tarda, després de renunciar a l'Alcaldia l'any 2022 per un càncer.