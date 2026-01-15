Bonpreu va generar un estalvi de 227 milions als seus clients a través de descomptes el 2025

BARCELONA 15 gen. (EUROPA PRESS) -
El Grup Bonpreu ha tancat l'exercici 2025 amb un estalvi generat per als seus clients de 227 milions d'euros, derivats del conjunt de descomptes i promocions aplicats en totes les seves línies de negoci, ha informat la companyia en un comunicat aquest dijous.
La cadena de distribució catalana reivindica la seva estratègia d'estalvi "en un context marcat per l'augment sostingut del cost de la vida", i que facilita mitjançant compres als supermercats Bonpreu i Esclat, el servei 'online' BonpreuEsclat, les benzineres EsclatOil i en el servei d'electricitat BonpreuEsclat Energia.
En aquest sentit, el grup ha destacat el paper dels seus 400 carregadors per a vehicles elèctrics, que s'han consolidat com una de les peces clau dins el seu ecosistema de serveis integrats per al consumidor.