Bonmatí (Aecoc) xifra el creixement de volums per al sector el 2025 "entre el 3% i el 4%"

BARCELONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
El director general de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors (Aecoc), José María Bonmatí, ha afirmat aquest dimecres que xifra el creixement dels volums de consum per al sector el 2025 "entre el 3% i el 4%", fet que suposa, segons ell, una valoració positiva de l'any.
"Estarem en un creixement de volums d'entre el 3% i el 4%, que és molt sa per al sector i que és el reflex de diverses coses: d'una banda, dels increments de població; de la pujada del turisme, que, tot i que no arriba als 100 milions, ha crescut un 5,6% en visites i hi ha una millora de la renda disponible", ha dit en una entrevista a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press.
Ha assenyalat que "les ombres" són el baix nivell de confiança dels consumidors --veu la confiança fonamental per al consum-- i emmarca la seva valoració positiva en un entorn d'incertesa amb molta inflació, cosa que ha tingut un pes, al seu parer, molt important sobretot en el sector de l'alimentació.
Preguntat per com impacten els aranzels a les empreses del sector del gran consum, ha subratllat que en la perfumeria, cosmètica o alimentació, en "grans exportadors com el vi o l'oli", hi ha més impacte i ha assegurat que a Aecoc es preparen per als ciberatacs.
Ha apuntat que l'equilibri entre marques de fabricant i distribuïdor "enriqueix" el mercat i veu essencial preservar la pluralitat d'opcions per reforçar els valors que fan que un comprador prefereixi un producte respecte a un altre, tant de fabricant com de distribució.