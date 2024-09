Bonet creu que les pimes no es podran "permetre" la reducció de la jornada laboral

Demana consens polític per a "les coses essencials"

BARCELONA, 26 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Cambra de Comerç d'Espanya, José Luis Bonet, ha alertat que la reducció de la jornada laboral pot afectar la productivitat de les pimes: "Espanya és un país de pimes i hi ha moltes pimes que això no s'ho poden permetre perquè els pot enfonsar".

"Han de tenir un cert equilibri quan tracin aquest tema", ha dit aquest dijous en relació amb l'aplicació de la jornada laboral durant el segon dia del II Fòrum BCN! Desperta de 'Crónica Global', 'Metrópoli' i 'El Español', que se celebra al CaixaForum Macaya fins divendres.

Bonet ha apuntat que el principal problema que té Espanya és la productivitat, i ha apostat per acompanyar les pimes en la seva digitalització i internacionalització.

A parer seu, s'han d'impulsar programes que acompanyin les pimes en aquests processos: "I que no se les colli amb excessius impostos, que també està passant".

Preguntat per si aquestes mesures es poden impulsar sense pressupostos, ha dit que sí que es pot, però ha reclamat consens polític per a "les coses essencials".

"Sembla mentida que no es posin d'acord en les coses essencials, hi hauria d'haver un consens polític. Però si no n'hi ha, almenys el que sí que hi ha és cooperació públic-privada", ha defensat.

CATALUNYA

Per Bonet, Catalunya "s'ha extraviat durant 12 anys i ha perdut el lideratge, la rellevància i el prestigi, i l'ha de recuperar".

"No pot ser que Catalunya no sigui la primera a Espanya, no pot ser que Catalunya s'hagi vist sobrepassada", i ha considerat que el govern liderat pel socialista Salvador Illa ho pot aconseguir.